¤½¤í¤½¤íÆ±¤¸¥¢¥¦¥¿ー¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¿§Ì£¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ê¥µー¥Á¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Ä¤Ä¡¢¥À¥¦¥ó¤ä¥«¥·¥ß¥äº®ÁÇºà¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤¹¤Ã¤­¤êÃå¤é¤ì¤ë¡ª ¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡Ö¥À¥¦¥ó¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\24,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ´¨¤µ¤¬