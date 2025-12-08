ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9¡Á10Æü¤Ë³«¤¯12·îÄê´ü²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤­²¼¤²¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÞÍî¤Ç³ô²ÁÂçÉý²¼Íîº£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï?Ä¾¶á¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑ¤äÊª²Á»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î¿­¤Ó¤¬Æß²½¤·¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤âÍî¤ÁÃå¤­¤ò¸«¤»»Ï¤á¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤­²¼¤²Í½ÁÛ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í½ÁÛ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï