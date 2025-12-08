松本山雅FCは8日、新しい監督に今季八戸を初のJ2昇格に導いた石粼信弘さんが就任すると発表しました。石粼信弘さんは広島県出身の67歳。これまで川崎フロンターレや柏レイソルなどで監督を務め、今季はヴァンラーレ八戸を率いて初のJ2昇格に導きました。指揮した数はJリーグ歴代最多となる858試合を誇り、これまでも数々のクラブを昇格させてきたことから「昇格請負人」とも呼ばれています。そして