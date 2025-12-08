¹âÃÎ¸©¤Ç¤ÎÆóÃÏ°èµï½»¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àANA¤¬¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Î±¿¹Ô¤ò12·î8Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¯¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¾å¤Ë¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´¤Æ¤Î²Ö¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡£¹âÃÎ¸©¤Î²Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥â¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëANA¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤Ê¤É¤È¡ÖÆóÃÏ°èµï½»¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤ò¡¢2025Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ä°ú±¿