¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ÅìË®¥¬¥¹¤¬º£Ç¯¤«¤é½Ð²Ù¤ò»Ï¤á¤¿ÍÜ¿£¥µー¥â¥ó¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î½Ð²ÙÎÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ÅìË®¥¬¥¹¤Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿»Ô¤Î¹©¾ìÆâ¤Ç¡¢¥¬¥¹¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÎä¤¿¤¤³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥µー¥â¥ó¤ÎÍÜ¿£¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÃÎÂ¿¥¯ー¥ë¥µー¥â¥ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï20¥È¥ó¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Î»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÍèÇ¯¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ïº£Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î40¥È¥ó¤«¤é60¥È¥ó¤ò