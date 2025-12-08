ローソンは、全国50店舗で展開している「MACHI café+(マチカフェプラス)」にて、12月2日から「宇治抹茶スムージー」の販売を開始した。MACHI café+の導入店舗で販売しており、価格は税込500円。2022年9月より展開している「MACHI café+」は、注文を受けてから店内で手作りしてカフェメニューを提供する。生のバナナを使ったスムージーやその場で豆を挽いて作るコーヒー･カフェラテなどを販売。定番商品とシーズナル