´Ýµµ·Ù»¡½ð Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¶âÁ¬¼è°ú¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤éÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(31)¤¬8Æü¡¢ÈÈºá¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î°ÜÅ¾ËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2023Ç¯10·î¤«¤é11·î¤Î´Ö¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤àÃËÀ­¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¡¢¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë5000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤ÈÌóÂ«¤·¤ÆÃËÀ­Ì¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÆþ¼ê¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶ä¹Ô