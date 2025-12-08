2019年に音楽デュオ「CHAGE and ASKA」を脱退したASKAの娘で、歌手の宮粼薫（36）が6日、Instagramを更新。イギリスの高級車の前でセクシーなドレスを着た姿を公開した。【映像】セクシーなドレス姿の宮崎薫（複数カット）これまでにもASKAとステージ上でハグをする動画や、宮粼がパーソナリティーを務めるラジオ番組にASKAがサプライズゲストとして出演した時の親子ショットなどをSNSで公開し、話題になっている