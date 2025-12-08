¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬ËÜÀï¤Ø¤ÎÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ç¡¢ºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Á¥ç·³ÃÄ¤ò¾å²ó¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¡È¶ÚÆùÈþ¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ì¿Í¤ÎBDÀï»Î¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡ÖÇØÃæQR¥³¡¼¥É¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÇØÃæ¤¬QR¥³¡¼¥É¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡È¥Ð¥­¥Ð¥­¡É¤ÎÇØ¶Ú 12·î7Æü¡¢Ä«ÁÒ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ØBreakingDown18¡Ù¡Ê14Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç