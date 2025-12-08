後輩に囲まれる久々の姿4月にがんを公表し、芸能活動を休止しているお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明(64)の最新ショットが注目を集めている。石橋は横浜DeNAベイスターズの山粼康晃投手(33)のインスタグラムに登場。「我らの大先輩たかさんもめちゃくちゃ元気でした。帝京が東京大会優勝して、とても御満悦でした」「今年も帝京会を開催出来た事ここにご報告させて頂きます」とつづり、写真をアップ。帝京高校野球部