¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÏ»´§¤¬1·î¤«¤éÂÐ¶É¤ËÎ×¤à¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î³«ºÅÃÏ¡¢ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤Î»î¿©²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ç¡¢¾­´ý¤Î²¦¾­Àï17Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô¡£²¦¾­¤ÎÆ£°æÁïÂÀÏ»´§¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤ò·Þ¤¨²¦¾­Àï5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè°ì¶É¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é³ÝÀî»Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£³ÝÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤â±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÈÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö»þ¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬112¼ê¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡£202