©ABCテレビ 車を利用する機会が増える秋の行楽シーズン。車のトラブルで救世主となるのがJAFのロードサービス隊です。兵庫県で奮闘する3人の隊員に密着しました。 神戸市灘区にあるJAF神戸基地。キャリア5カ月の垣崎知紀隊員（32）は、消防隊員からJAF隊員になった異色の経歴の持ち主。社内の資格に合格し、10月にひとり立ちしたばかりです。 ©ABCテレビ この日は午前8時45分からの8時間勤務で、