ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¡¢¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤ËÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¸µTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬°ìÉô½µ´©»ï¤ËÆ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿·ï¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï12·î1Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¾¾²¬¤È¾ëÅçÌÐ¤Îº£¸å¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¾²¬¤Ï½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÊ¬¹ßÈÄ¤ä¼«