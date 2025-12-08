¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±§Ãè¸ø¼Ò¡áSwedish Space Corporation¡ÊSSC¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡¢2026Ç¯½é¤á¤Ë¼ÒÌ¾¤ò¡ÖSSC Space¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò1¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¤ËÅý°ì¤·¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¼ÒÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±§Ãè¸ø¼Ò¡ÊSSC¡Ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡ÖSSC Space¡×¡ÊCredit: Swedish Space Corporation¡Ë¡ÛSSC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¡ÖSSC Space¡×¤Ï¡¢¤³¤ì