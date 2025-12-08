¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ñ»º²È¤ÎÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µºÊ¤Î¹µÁÊ¿³¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï°ì¿³¤ÎÌµºáÈ½·è¤òÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢ºÛÈ½¤ÏÂ¨Æü·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÜÆ£Ááµ®Èï¹ð¤Ï7Ç¯Á°¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¸µÉ×¤ÎÌîºê¹¬½õ¤µ¤ó¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÃ×»àÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë³ÐÀÃºÞ¤òÀÝ¼è¤µ¤»¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÈÈÈ¹Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¿ÜÆ£Èï¹ð¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥