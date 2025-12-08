¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä MICE ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Î³ÆÆü10¡Á18»þ¤ËÀôº´Ìî¥ª¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼2025Åß¡×¤ò¡¢2024Ç¯½Õ¡¢2025Ç¯½Õ¤Î³«ºÅ¤Ë°ú¤­Â³¤¤¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡£¡ü¿Æ»Ò¤Ç¿·¤·¤¤¿¦¶È´Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼2025Åß¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ä