¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï8Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë±¿±Ä°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ï1950Ç¯¡¢Á°¿È¤Î¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È½é¤Î²ñ¼Ò¸øÇ§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÏÉô¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë½Ð¾ì57²ó¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì43²ó(Í¥¾¡2²ó:2000Ç¯¡¢2005Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÀïÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤â¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡ÉÊ¡ËÜË­»á¤ò¤Ï¤¸¤á