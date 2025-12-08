JRÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤¿ËÉÈÈ·±Îý¡á8Æü¸á¸åºë¶Ì¡¢·²ÇÏÎ¾¸©·Ù¤Ï8Æü¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾å±Û¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¡¢ËÉÈÈ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹âºê¡½ÂçµÜ´Ö¤Ç¡¢¾èµÒ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¡£ÉÔ¿³¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¡¢¾èµÒ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¼ê½ç¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£·±Îý¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤ä¿·´´ÀþÆâ¤Î·ÙÈ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤È¤Î¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¡£·×Ìó140