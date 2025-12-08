¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤è¤êÍÈ¤²Êª¡¢¾Æ¤­Êª¤ÎÄ´Íý¤ò¤è¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö²áÇ®¿å¾øµ¤¥¨¥¢ ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡ÊFV-M30A-C¡Ë¤ò2025Ç¯12·î22Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¹â²¹¤ÎÇ®É÷¤Ç¿©ºà¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¢ ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤º¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÄ´Íý¤Ç¤­¤ëÅÀ¤ä¡¢Ìý¤Î¸å½èÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ç¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤ªÁÚ