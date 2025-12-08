Netflix¤Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¸õÊä¤ò¸Ø¤ë·àºî²È¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦O¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬¡¢Àè·îÆüËÜ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¼ç±é¥ê¥ê¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡õÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥â¡¼¥á¥ó¥ÈJustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ï11·î16Æü¡¢²­ÆìÆáÇÆ¶õ¹Á¤ÎÀÇ´Ø¿¦°÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¹çÀ®ËãÌôMDMA¤ò´Þ¤à·ë¾½780¥ß¥ê¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤