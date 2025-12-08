Ï«ÁÈ¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«¤­¡¢²ñÂôÍãÊá¼ê¡á¹­Åç¡á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£±£±ÂåÌÜ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Éû²ñÄ¹¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡áµð¿Í¡á¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡áÀ¾Éð¡á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î¿·Íý»öÄ¹¤Ë¤ÏÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡á¹­Åç¡á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡áµð¿Í¡á¤¬ÂàÇ¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç£²£¶Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´Ý¤Ï£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÅö»þ¤ÎÍý»öÄ¹¡¦¾¾ÅÄÀë¹À¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ