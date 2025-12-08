Ai¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSan-ai Resort¡Ê¥µ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ËÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥è¥¬¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ÎÎ¦¾å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¡¢SUP¤ä¥×¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿åÊÕ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ San-ai Resort¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×  ²Á³ÊÂÓ¡§8,690±ß¡Á14,190±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä¾ì½ê¡§San-ai Resort¸ø¼°WEB SHOP¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢³°ÉôEC