¡Ò¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤È¤Î¡È¤ªÇ¦¤ÓÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¡É¤Ç¹æµã¡Ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¡È2²óÌÜ¤Î¶ËÈëÍèÆü¡É¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÉ×ÉØÃç¡×¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿°ìËë¡ÔË×¸å45Ç¯¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯1980Ç¯12·î8Æü¤ÎÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Âð¡Ö¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×Á°¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡£Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤àÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ú²èÁü¡Û½Æ·âÈÈ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡£Âç¤­¤Ê´ã¶À¤«¤éÆß¤¤´ã¸÷¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¼þ¤ê¤ÏÂÀ¤¯