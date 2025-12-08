ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Î¹âÂ®Áý¿£¸¶·¿Ï§¤â¤ó¤¸¤å¡á8Æü¸áÁ°¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»ÔÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¡Ë¤Î¹âÂ®Áý¿£¸¶·¿Ï§¤â¤ó¤¸¤å¡ÊÊ¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¡Ë¤Ç¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÏ³¤¨¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤«¤é8Æü¤Ç30Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÑÏ§¤Ï2047Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ë·×²è¡£¤¿¤À°ìÉô¤ËÃÙ¤ì¤â½Ð¤Æ¤ª¤êºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñ¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê»î¸³¸¦µæÏ§¤ò·úÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤Ãæ¤À¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¤Ï8Æü¡ÖÇÑ