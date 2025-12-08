¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¼Ö¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢1Ç¯ÅÀ¸¡¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤­¡¢É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤«¤é¤â¡ÖÊÌ¤Ë1Ç¯ÅÀ¸¡¹Ô¤¯¿Í¤¢¤ó¤Þ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÌµÎÁ¤ÇÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«