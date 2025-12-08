1978Ç¯¤«¤é1980Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç11¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬»ÄÇ¦¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¥¸¥§¥é¥ë¥É¤È¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤Î¥®¥ã¥ì¥´É×ºÊ¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿½÷À­¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶§°­ÈÈºá¼Ô¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÂáÊá¤Þ¤Ç¤ÎÂ­À×¤òÄÉ¤¦¡£¡Ú⋯¾×·â²èÁü⋯¡Û¡Ö´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç11¿Í¤ò»¦³²¡×ÍµÊ¡¤Ê¤ª¾îÍÍ¤ò¡Ö»¦¿Íµ´¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ø¥ä¥Ð¤¤É×¡Ù¡ÚÀ­ÅÛÎì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Û¿¿¤óÃæ¤Î½÷À­¤¬¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¡£11¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¶²¤ë¤Ù¤­¼ê¸ý¤È¤Ï¡©©