NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡¢¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×·ÀÌó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖSMTOWN¡×¤ä¡ÖRIIZE¡×¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖNCT WISH¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ÆÃÅµÂÐ¾Ý¤Î¸ø±é¤Ï¡¢SMTOWN¤¬¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¡¢RIIZE¤¬¡Ö2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡×¡¢NCT WISH