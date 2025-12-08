NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡ÖdÊ§¤¤¡×¡¢¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¢¡ÖÆþ½Ð¶â¡×¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼è°ú¤ò¡Ö»ÙÊ§¤¤¡¦½Ð¶â¡Ê¤ª¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¡Ë¡×¡Ö¥Á¥ãー¥¸¡¦¼õ¤±¼è¤ê¡Ê¤ª¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡Ë¡×¡Ö¼è°ú¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤Î3¼ïÎà¤Ë¥°¥ëー¥×²½¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ª¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸º¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¹õ¿§¡¢¤ª¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤¿ºÝ