¡ÊËÜÊ¸¡Ë2025Ç¯12·î£¸Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤¬¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñ»Î´ÜÂç¤ÎMFÅÄÃæ»ãÆ±¤Î26Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2003Ç¯£µ·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÄÃæ¤Ï½ÕÉ÷JFC¡¢COSPA¡Ê¸½LAVIZON¡Ë¡¢¿À¸ÍÎÍ¹°¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°£±Éô¤Ç¤Ï10¥´¡¼¥ë¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë