Íè¥ª¥Õ¤ÎFA¸å¤Ë»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö12·î8Æü¤«¤éÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£MLB¤Î³ÆµåÃÄ´´Éô¡¢¤½¤·¤ÆÂåÍý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆ±²ñµÄ¤Ï¡¢¤·Îõ¤Ê·ÀÌó¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ëÊÆµå³¦¤ÏËè¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤ËÂçÊªFA¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à