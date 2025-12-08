¡ÖÆü´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¼óÇ¾²ñµÄ¡×¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ë½ÐÀÊ¼Ô¡£Á°Îóº¸¤«¤é7¿ÍÌÜ¤¬ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¾®ÎÓ·ò²ñÆ¬¡¢Æ±6¿ÍÌÜ¤¬Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÖÃÂÙ¸»²ñÄ¹¡á8Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ºÑ½£Åç¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚºÑ½£Åç¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈÂç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬8Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ºÑ½£Åç¤ÇÂè14²ó¡ÖÆü´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¼óÇ¾²ñµÄ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¨ÎÏ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤ê¡¢»º¶È³¦¤â¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦¤ËÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë