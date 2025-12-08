Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö·±Îý»þ¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¦³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¡Ö·±Îý»þ¤ËÃµº÷¥ì¡¼¥À¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤À¡×Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï8Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê¤Î