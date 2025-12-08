·Ù»¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ»à»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ö·ïÀ­¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¡»ë´±¤À¡£¸µ¸¡»ë´±¤Î»³·Á¿¿µª¤µ¤ó¤Ï¡Ö50ºÐÂåÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤¹¤ë¤Þ¤ÇºÊ¤ÈÌ¼¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³·Á¿¿µª¡Ø¸¡»ë´±¤Î¸½¾ì °äÂÎ¤¬¸ì¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿kuppa