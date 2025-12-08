¡ÚTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹ GLITTER&GLAMOURS ¶â¿§¤Î°Ç ¥¹¥È¥êー¥Èver.¡Û 2026Ç¯1·î Å¸³«Í½Äê BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹ GLITTER&GLAMOURS ¶â¿§¤Î°Ç ¥¹¥È¥êー¥Èver.¡×¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¶â¿§¤Î°Ç¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½