¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¸áÁ°8»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÃíÌÜ¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÎ©¸õÊäÆÏ½Ð¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤êÍðÎ©¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×14Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤¬7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¼Ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡£Á°¿¦1¿Í¡¢¸µ¿¦1¿Í¿·¿Í7¿Í¤Î·×9¿Í¤Ç¤¹¡£ÆÀÉ¼¿ô¤¬Í­¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÁªµó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¡¢º®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï8Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä«¤«¤é»ÔÌ±¤¬°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·