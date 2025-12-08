1941Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ë12·î8ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¤Ë¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î´ñ½±¹¶·â¤·¤¿¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¼îÏÑ¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹ºê¤Î³¹¤Ç¤âÄóÅô¹ÔÎó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï³§¤Ï¤·¤ã¤®¡¢´ú¤ò¿¶¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß96ºÐ¤Ç¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¡Íø¤ÎÄóÅô