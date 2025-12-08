¡þWBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé4°Ì·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î17ÆüÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËWBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£Æ±µé4°Ì¡¦·¬¸¶Âó¡Ê30¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¥·¥ã¥É¡¼¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤ÄÈäÏª¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2Àï¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ¨¤¯