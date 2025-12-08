8Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¤È¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºØÆ£»á¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤á¤°¤êÄ¾µå¼ÁÌä¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËºØÆ£µÄ°÷¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡¢²æ¡¹°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë²þ³×¡¢¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î²þ³×¤ò¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È