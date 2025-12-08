AKB48¤¬12·î4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ～ ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ ～ 20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¡£OG¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤é½Ð±éOG¤¿¤Á¤¬Instagram¤Ç´¶ÁÛ¤ò¼¡¡¹¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÇðÌÚÍ³µª¤é¡¢AKB48 20¼þÇ¯¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ë º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó