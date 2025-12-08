2025Ç¯11·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂç¿Íµ¤¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Çµ¯¤­¤¿¾×·â¤Î»ö·ï¤Îµ­»ö¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥Õー¥É¥³ー¥È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¿ÆÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë 2025Ç¯11·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£ Âè1°Ì¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¬ÁÇ¼ê¤Ç·âÂà¤·¤¿ÀÄ¿¹¤Î¥éー¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤Îµ­»ö¤À¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤òµö¤»¤ÐÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤Î³ÊÆ®¤Î