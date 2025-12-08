2025Ç¯11·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè2°Ì¤ÏÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ­»ö¤À¡£ ¡Ò²èÁü¡ÓÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅê¹Æ¡¢²èÁü¤Ë¤ÏÉ×¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ 2025Ç¯11·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£ Âè1°Ì¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¬ÁÇ¼ê¤Ç·âÂà¤·¤¿ÀÄ¿¹¤Î¥éー¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤Îµ­»ö¤À¡£¾¯¤·