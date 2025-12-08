◆ソフトバンク新入団会見（8日、ボスイーゾフクオカ）ソフトバンクの新入団選手発表会見が8日、福岡市のみずほペイペイドームに隣接する商業施設「ボスイーゾフクオカ」で行われ、ドラフト5位入団の郄橋隆慶内野手（23）＝JR東日本＝が阪神・森下翔太を目標に掲げた。中大時代の1年先輩にあたる森下はプロ3年目の今年、セ・リーグ外野手部門でベストナインやゴールデングラブ賞に輝くなどリーグを代表する選