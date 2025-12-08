¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¤¬·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¶¦Î©Âç¤Î°ðÀîÅê¼ê¤ÏºÇÂ®152¥­¥í¤ò¸Ø¤ëÂ¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö13¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÊ¡²¬¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¥â¥¤