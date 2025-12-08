¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å3¡§00¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¤Î°ìÉô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§¼°¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢ÈÖÁÈ´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤Ç