¿ÀÆàÀî¡¦Çò»³¹â¹»¤ÎÌøÂô¿ÎÍø¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¸Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÂçÅçÉô²°¤Ø¤ÎÆþÌç²ñ¸«¤ò¡¢ÂçÅç¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°°Å·Ë²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¢²£ÉÍ¤ÎÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤¬£²£°Ç¯£´·î¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¹»¤Ç¤Ï¡¢£´ÈÖ°ìÎÝ¤Ç³èÌö¡£¹â¹»ÄÌ»»£±£±ËÜÎÝÂÇ¤Ç£±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£·¥­¥í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬³Ñ³¦¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½é¾ì½ê¡Ê£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤àÍ½Äê¤À¡££Ù£ï£õ