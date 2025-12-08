¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬¡¢9·î¤ÎÁªµóÄ¾Á°¤ËÍ­¸¢¼Ô¤Ø²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ä×ËÜµ¬Ç·»ÔµÄ¡Ê77¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Î»ÔµÄÁª¤ÎÄ¾Á°¤ËÊ£¿ô¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤Ë²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÇÛ¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¹­Êó»æ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ä×ËÜ»ÔµÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Û»ÒÀÞ¤ê60È¢¤ò¼«Âð¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤ËÇÛ¤ê