¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦5Æü¤ËÂç±¢Àþ¤òÉÁ¤­¤Ê¤¬¤é°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ò²¼¤ËÆÍ¤­È´¤±¡¢10·î29Æü¤Î²¡¤·ÌÜÄì¤Î1.3888¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡Ê°Ê¸å¡¢Ã±°Ì¾ÊÎ¬¡Ë¤â³ä¤ê¹þ¤ß¡¢²¼ÃÍ»Ø¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î18Æü¤Î°ÂÃÍ1.3766¤ò²¼È´¤±¤Ð¡¢8·î29Æü¡¦9·î17Æü¤Î°ÂÃÍ1.3727¤ä8·î7Æü¤Î°ÂÃÍ1.3722¤ò»î¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£8·î7Æü¤Î°ÂÃÍ1.3722¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢7·î23Æü¤Î°ÂÃÍ1.3576¤ä7·î3Æü¤Î°ÂÃÍ1.3557¡¢6·î16Æü¤Î°ÂÃÍ1.3540¤¬²¼ÃÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê