Ç´ÅÚ¤Ç¤Ç¤­¤¿»®¤ÎÄì¤Ë±ÕÂÎÂçËã¤ò±£¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÀô¶è¤Î¼«±Ä¶È¡¦Í¿ÆáÎææÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£Í¿ÆáÎæÍÆµ¿¼Ô¤Ï5·î¾å½Ü¡¢¤Û¤«¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¡¢±ÕÂÎÂçËã¤ª¤è¤½1¥­¥í¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í¿ÆáÎæÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇ´ÅÚ¤Ç¤Ç¤­¤¿»®¤ÎÄì¤Ë±ÕÂÎÂçËã¤ò±£¤·¡¢Ì©Í¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¿Æá