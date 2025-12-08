¡Ú¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¡Û 12·î5ÆüÈ¯Çä 3,520±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Öafterglow¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,520±ß¡£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÅù¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë