º£Ç¯1·î¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤ÎÆ§ÀÚÆâ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ2¿Í¤Î°äÂ²¤¬¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ìó1²¯4000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î20Âå¤Î½÷À­2¿Í¤Ïº£Ç¯1·î9Æü¡¢Æ§ÀÚ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿®¹æµ¡ÉÕ¤­¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¼×ÃÇ´ï¤¬²¼¤ê¡¢Æ§ÀÚÆâ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô²ó»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÊ¤¨¤òµ¯